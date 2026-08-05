Проблемы с водой во Владивостоке начали решаться после поста в соцсетях

Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения в трех многоквартирных домах Владивостока — воды в домах на Гамарника и Постышева нет третий день, но решаться проблема начала только после поста в Telegram-канале, сообщает PRIMPRESS.
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