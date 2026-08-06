Шашлык и майонез под запретом? Диетолог рассказала, что нельзя есть в жару

Шашлык и майонез под запретом? Диетолог рассказала, что нельзя есть в жаруВ жару организм направляет основные ресурсы на охлаждение, а не на переваривание еды, поэтому рацион следует максимально облегчить, объяснила диетолог Анастасия Лебедева.