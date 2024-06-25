Китайцы первыми в истории привезли грунт с обратной стороны Луны

Константин Самарин

Роскосмос нервно курит в сторонке.. Из всех достижений-это куча коррупционных скандалов. Ну запустили в тестовом режиме новую "Ангпру", и что, лет 20 ждать, когда ее доведут до состояния использования? Всё еще на королевских "Союзах" летаем. Теперь приходится китайцев просить принять России участие в строительстве космической станции.С Луной , видимо, придется распрощаться на многие десятилетия.