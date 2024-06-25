Китайский аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставил на Землю образы грунта с обратной стороны Луны, сообщает Центральное телевидение Китая.
Китайцы первыми в истории привезли грунт с обратной стороны Луны
Комментарии
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Константин Самарин
Роскосмос нервно курит в сторонке.. Из всех достижений-это куча коррупционных скандалов. Ну запустили в тестовом режиме новую "Ангпру", и что, лет 20 ждать, когда ее доведут до состояния использования? Всё еще на королевских "Союзах" летаем. Теперь приходится китайцев просить принять России участие в строительстве космической станции.С Луной , видимо, придется распрощаться на многие десятилетия.
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