В США пригрозили санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.