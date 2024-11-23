В США пригрозили санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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