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Байден помиловал своего сына Хантера

Байден помиловал своего сына Хантера

Действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ранее издание Politico писало, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах.

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