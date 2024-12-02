Действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ранее издание Politico писало, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах.
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