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Эксперты рассказали, под какими именами чаще всего скрываются сетевые мошенники

Эксперты рассказали, под какими именами чаще всего скрываются сетевые мошенники

Эксперты выяснили, что потенциальные жертвы склонны больше доверять женщинам. Во втором квартале текущего года на сервисе объявлений "Юла" в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля, сообщает газета "Известия".

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