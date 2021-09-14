Эксперты рассказали, под какими именами чаще всего скрываются сетевые мошенники

Эксперты выяснили, что потенциальные жертвы склонны больше доверять женщинам. Во втором квартале текущего года на сервисе объявлений "Юла" в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля, сообщает газета "Известия".