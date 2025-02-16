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Царьград

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"Рубио подтвердил готовность Трампа": что обсудили Лавров и госсекретарь США

"Рубио подтвердил готовность Трампа": что обсудили Лавров и госсекретарь США

Госсекретарь США Марко Рубио позвонил Сергею Лаврову. Рассказываем, о чём они смогли договориться. Спойлер: созваниваться будут теперь частенько.

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