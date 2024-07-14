Эксперты предупреждают о рисках покупок на маркетплейсах: советы по безопасности от Роскачества Ольга ВайленкоИнтернет-магазины набирают все большую популярность среди россиян, и такие площадки, как Wildberries, AliExpress и Ozon, становятся все более востребованными.