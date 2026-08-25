Азнакайдагы музейга түләүсез экскурсияләрне акчага үткәргән өчен штраф салганнар

Азнакайдагы музейны бюджет акчаларын максатчан файдаланмаган өчен штрафка тартканнар. ТР прокуратурасы хәбәр иткәнчә, җирле туган якны өйрәнү музее өлкән сыйныф укучылары өчен экскурсияләр оештырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым