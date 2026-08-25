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Азнакайдагы музейга түләүсез экскурсияләрне акчага үткәргән өчен штраф салганнар

Азнакайдагы музейны бюджет акчаларын максатчан файдаланмаган өчен штрафка тартканнар. ТР прокуратурасы хәбәр иткәнчә, җирле туган якны өйрәнү музее өлкән сыйныф укучылары өчен экскурсияләр оештырган.

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