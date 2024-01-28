«Дайте два!»: 20 вещей, которыми захочет владеть каждый

Реалистичный торт с динозавром, курятник в форме НЛО, стиральная машина-аквариум… Думаете: «Что за бред?» Но хотим вас заверить: эти и другие вещи из нашей подборки выглядят настолько замечательно, что вы, сами того не желая, влюбитесь в них с первого взгляда! .