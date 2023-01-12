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Дизайнеры очень любят переоборудование однокомнатной хрущевки

Дизайнеры очень любят переоборудование однокомнатной хрущевки

﻿﻿Квартиры, построенные в конце 70-х – начале 80-х годов, имеют схожие черты планировки. Скромная квартира с низким потолком и узким коридором, маленьким санузлом и очень тесной кухней характеризуют такие квартиры.

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