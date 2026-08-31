В Севастополе и Крыму продлят меры поддержки бизнеса до конца года

Специалисты готовят упрощённую подачу заявок онлайн.Власти Севастополя работают федеральным правительством и правительством Крыма над продлением мер поддержки предпринимательства до конца года.
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