«С Ферстаппеном всегда так…» Ландо Норрис – об эпизоде на старте в Майами

«С Ферстаппеном всегда так…» Ландо Норрис – об эпизоде на старте в МайамиGetty Images / Red Bull Content PoolБританский гонщик McLaren Ландо Норрис прокомментировал жёсткую борьбу с Максом Ферстаппеном на старте Гран При Майами и поделился впечатлениями от второго места на финише.