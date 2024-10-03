Пушков ответил премьеру Дании на слова о «красных линиях» Путина

Пушков в ответ премьеру Дании на слова о Путине назвал политиков Европы «никем» Страны Европы возглавляют «вчерашние никто», которые возомнили себя «способными осуществлять лидерство», заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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