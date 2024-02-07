В Шуе полицейские разбираются в обстоятельствах семейного конфликта, который закончился возбуждением уголовного дела

В Межмуниципальный отдел МВД России «Шуйский» поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи, который уведомил о том, что в хирургическое отделение Шуйской центральной районной больницы доставлен мужчина с ножевым ранением.
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