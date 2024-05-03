Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Анатолий
    Он не глава. Он главарь ментовской ОПГ.Всё, закрываем гр...
  • Вадим Мальцев
    👍По законам шариат...
  • alik3456 Джексон
    После хохлов , начнётся чистка внутри страны. Не государством , так народ сам начнёт чистить всех мигрантов , заодно ...По законам шариат...

Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Очередной последователь дела Титова и Хуснуллина вчера решила открыть нам глаза.

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Комментарии
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L
Luidmila
кто-то этой Чудиновской платит. надо бы её разъяснить. и уволить из МГУ
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18 час.

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