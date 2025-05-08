Путин заявил, что Россия хочет создать комфортные условия для компаний из Китая

Глава российского государства Владимир Путин в четверг, 8 мая, в рамках российско-китайских переговоров заявил, что Россия намерена создавать комфортные условия для деятельности компаний Китайской Народной Республики в Российской Федерации.
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