Страна и люди
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Страна и люди

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Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Ожидаемо, но гостеприимству европейцев приходит конец… И они уже даже не намекают, а открыто призывают беженцев из одной недалёкой страны иметь совесть.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Выборов на Украине - не будет, а дальше - посмотрим. У беженцев &quot;запал&quot; пройдёт, в Европе уже от них натерпелись. Только 10-15% нашли работу, остальных &quot;дармоедов&quot; - в палатки и минимум пособия на пропитание.
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18 час.
Natali Климова
Попробуйте их выставить... Щас рожать начнут, а ребенок - гражданин данной страны. Будут жить на детские пособия. В России ведь живут на пособия многие многодетные, ради этого и размножаются. Также поступят и в этой ситуации. Так что лет на 20 обеспечат себя.
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17 час.
Игорь Кузнецов
Да, есть такое Положение - получение статуса гражданина России по причине рождения ребенка носит название филиации. Есть ещё одно условие - процедура, осуществление которой возможно только в случае, когда оба родителя-иностранца, согласны на присвоение несовершеннолетнему статуса россиянина. Но... а кто откажется? 😊
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17 час.

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