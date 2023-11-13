Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Игорь Кузнецов Выборов на Украине - не будет, а дальше - посмотрим. У беженцев "запал" пройдёт, в Европе уже от них натерпелись. Только 10-15% нашли работу, остальных "дармоедов" - в палатки и минимум пособия на пропитание.

Natali Климова Попробуйте их выставить... Щас рожать начнут, а ребенок - гражданин данной страны. Будут жить на детские пособия. В России ведь живут на пособия многие многодетные, ради этого и размножаются. Также поступят и в этой ситуации. Так что лет на 20 обеспечат себя.