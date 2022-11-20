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Бетина Попова: «Нельзя сказать, что у Трусовой сейчас провал. Скорее, наоборот, она восстанавливает форму»

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала выступление Александры Трусовой с короткой программой на этапе Гран-при России в Самаре.

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