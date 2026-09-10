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БПЛА төшерелгән видеоны интернетка куйган өчен, Яшел Үзән кешесенә штраф салганнар

Яшел Үзәндә районында предприятие өстеннән БПЛА очып барган кадрлар төшерелгән видеоны интернетка урнаштырганы өчен 25 яшьлек ир-атка штраф салганнар.

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