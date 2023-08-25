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Кубок мэра Москвы. ЦСКА против «Амура», «Спартак» сыграет с «Куньлунем»

Кубок мэра Москвы  ЦСКА – «Амур» – 15:00 «Спартак» – «Куньлунь» – 19:00  Положение команд: Группа А: ЦСКА – 2 (1), «Амур» – 0 (0), «Динамо» – 0 (1) Группа Б: «Спартак» – 2 (1), «Куньлунь» – 0 (0), «Витязь» – 0 (1).

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