Кубок мэра Москвы. ЦСКА против «Амура», «Спартак» сыграет с «Куньлунем»

Кубок мэра Москвы ЦСКА – «Амур» – 15:00 «Спартак» – «Куньлунь» – 19:00 Положение команд: Группа А: ЦСКА – 2 (1), «Амур» – 0 (0), «Динамо» – 0 (1) Группа Б: «Спартак» – 2 (1), «Куньлунь» – 0 (0), «Витязь» – 0 (1).
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
Свежие комментарии