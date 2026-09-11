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СК устанавливает причины ДТП с 12 погибшими в Архангельской области

СК устанавливает причины ДТП с 12 погибшими в Архангельской области

Следственное управление СК России по Архангельской области заявило, что следователи устанавливают причины ДТП с лесовозом и микроавтобусом, в результате которого погибли 12 человек и восемь пострадали.

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