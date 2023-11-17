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«На Каме должна появиться жизнь»: в Прикамье запускают проект по развитию водного транспорта

«На Каме должна появиться жизнь»: в Прикамье запускают проект по развитию водного транспорта

В рамках стратегии планируется создать речного регионального оператора.В Прикамье в рамках стратегии по оживлению водного транспорта на реке Кама планируется создание регионального оператора, который будет развивать и осуществлять речные перевозки.

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