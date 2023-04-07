Samsung сокращает производство чипов из-за ужасных финансовых показателей

Компания Samsung Electronics намерена сократить объёмы производства чипов, так как ее операционная прибыль по итогам первого квартала 2023 года, предположительно, снизится на невероятные 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания Samsung Electronics намерена сократить объёмы производства чипов, так как ее операционная прибыль по итогам первого квартала 2023 года, предположительно, снизится на невероятные 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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