СМИ сообщили о небольших шансах на заключение сделки по Газе до инаугурации Трампа

Шансы на достижение соглашения об освобождении удерживаемых радикалами заложников в секторе Газа и прекращении огня в палестинском анклаве до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа незначительны.
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