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Царьград

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Психолог Миллер объяснила причины любви людей к кошкам

Психолог Миллер объяснила причины любви людей к кошкам

Психолог Александра Миллер рассказала о факторах, влияющих на выбор кошек как домашних животных. Она отметила, что их внешность и поведение вызывают у людей реакцию заботы, а взаимодействие с питомцем приносит эмоциональный комфорт.

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