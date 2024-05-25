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Военное обозрение

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История своими руками. Троянский конь

История своими руками. Троянский конь

Изображать знаменитого троянского коня начали ещё в глубокой древности, ну а позднее его чеканили на парадных щитах Нового времени, а ещё он стал излюбленной темой художников, которые писали картины на античные темы.

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