Еврокомиссия (ЕК) оценивает общий уровень неиспользуемых накоплений граждан стран Евросоюза в €10 трлн, и она намерена изыскать способы мобилизовать эти деньги для финансирования своих планов милитаризации Европы и поддержки европейского военно-промышленного комплекса.