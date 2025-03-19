Евросоюз хочет перевооружаться за счет ограбления собственных граждан

Еврокомиссия (ЕК) оценивает общий уровень неиспользуемых накоплений граждан стран Евросоюза в €10 трлн, и она намерена изыскать способы мобилизовать эти деньги для финансирования своих планов милитаризации Европы и поддержки европейского военно-промышленного комплекса.
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