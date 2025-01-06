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Консейсау выиграл трофей с «Миланом» во 2-м матче – Суперкубок Италии. В финале обыграли «Интер»

«Милан» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в финале «Интер» (3:2). Для Консейсау сегодняшний матч стал вторым в качестве главного тренера «россонери» – в полуфинале Суперкубка «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1).

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