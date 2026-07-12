После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону Украины, из информационного пространства следует убрать тему Анкориджа и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.
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