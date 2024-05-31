Актау не приспособлен для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями

Во время прямого эфира с акимом города Улугбеком Тналиевым, жительница Актау отметила, что город совершенно не приспособлен для мам с колясками, а также для людей с ограниченными возможностями – пандусы, спуски и дороги в плачевном состоянии.
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