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Актау не приспособлен для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями

Актау не приспособлен для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями

Во время прямого эфира с акимом города Улугбеком Тналиевым, жительница Актау отметила, что город совершенно не приспособлен для мам с колясками, а также для людей с ограниченными возможностями – пандусы, спуски и дороги в плачевном состоянии.

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