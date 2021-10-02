Донбасс Сегодня

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Лукашенко решил «не мстить» Евросоюзу

Лукашенко решил «не мстить» Евросоюзу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN заявил, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае, сообщило издание «СБ.

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