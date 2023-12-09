Москвичей предупредили об аномальных морозах

В воскресенье и понедельник, 10 и 11 декабря, в Москве прогнозируют сильные морозы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, градусник в эти дни может опуститься на 7-10°C ниже показателей, которые соответствуют климатической норме.