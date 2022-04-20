Более половины зрителей предвыборных дебатов посчитали Макрона более убедительным

Более половины (59%) зрителей решающих предвыборных дебатов заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, был более убедителен, чем его соперница - кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Более половины (59%) зрителей решающих предвыборных дебатов заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, был более убедителен, чем его соперница - кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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