"Тебе осталось недолго": Офицеру-разведчику устроили травлю в Сети. Под угрозой жизнь и семья

Уя

Уфимцев я

Война в тылу приобретает все более извращенные формы! Вот уже и секты подтянулись, им тоже хочется "урвать свой кусок пирога" от финансирования воинов, защищающих Родину на поле битвы. А эти мерзавцы в тылу, как и отъявленные бандиты и мерзавцы, почти не получают отпор от доблестных полицейских или Росгвардии... Вопрос - а может быть, это лишние структуры в стране, если они людей, НАРОД не охраняют?