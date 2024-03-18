АНО "Защитники детства" устроила травлю раненого офицера-разведчика. На героя СВО клевещут в соцсетях и угрожают ему расправой.
"Тебе осталось недолго": Офицеру-разведчику устроили травлю в Сети. Под угрозой жизнь и семья
Комментарии
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Александр Ткаченко
Интересно наши доблестные органы хоть что нибудь могут сделать сами без пинка Бастрыкина???
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15 час.
Уя
Уфимцев я
Война в тылу приобретает все более извращенные формы! Вот уже и секты подтянулись, им тоже хочется "урвать свой кусок пирога" от финансирования воинов, защищающих Родину на поле битвы. А эти мерзавцы в тылу, как и отъявленные бандиты и мерзавцы, почти не получают отпор от доблестных полицейских или Росгвардии... Вопрос - а может быть, это лишние структуры в стране, если они людей, НАРОД не охраняют?
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14 час.
АА
Афонин Андрей
Наверное, у нас из органов остались только ненасытные желудки и прямая кишка!
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8 час.
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