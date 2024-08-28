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Россиян предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

Россиян предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

В Госдуме рассказали о запрещающем высадку из транспорта инвалидов новом законе Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября текущего года.

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