Россиян предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

В Госдуме рассказали о запрещающем высадку из транспорта инвалидов новом законе Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября текущего года.
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