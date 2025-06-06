Происшествия
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Происшествия

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Владимир Колокольцев поздравил коллег с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава

«Накануне Дня России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную присвоению Указом Президента Российской Федерации ряду руководителей специальных званий высшего начальствующего состава», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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