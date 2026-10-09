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Иллюзорное будущее: Украину заставили воевать до конца

Иллюзорное будущее: Украину заставили воевать до конца

Главным философски-определяющим ньюсмейкером для Украины и ее просроченного главы Владимира Зеленского на уходящей неделе выступил госсекретарь и советник по нацбезопасности США Марко Рубио.

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