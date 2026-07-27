Lex specialis против статьи 66 ГК РФ: возможен ли непропорциональный объем прав в непубличных АО?

Практически каждый корпоративный юрист сталкивался с ситуацией, когда акционеры непубличного акционерного общества (далее, для простоты, будем именовать просто - АО) хотят распределить объем своих правомочий непропорционально доле владения.
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