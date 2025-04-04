Международная Школа Дизайна продолжает серию встреч с представителями дизайн-индустрии, приуроченных к 30-летию IDS

Дом в Московской области. Проект инициирован Полиной Пидцан. Журналисты называют Паулину Питерсанг, основательницу архитектурно-дизайнерской компании Paulina Pietersang Interiors, «ведущей фигурой в американском классическом дизайне интерьера».
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