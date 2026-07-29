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Выручка Quad/Graphics выросла во II квартале 2026 года при увеличении скорректированной EPS на 71%

Выручка Quad/Graphics выросла во II квартале 2026 года при увеличении скорректированной EPS на 71%

Маркетинговая и полиграфическая компания Quad/Graphics, Inc. (NYSE: QUAD), работающая под брендом Quad, 28 июля 2026 года обнародовала финансовые и операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года, подтвердив ранее заявленный годовой прогноз.

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