Депутат Дубинский: Зеленский лихорадочно пытается наладить отношения с Трампом

Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа привела к тому, что Владимир Зеленский начал лихорадочно искать пути налаживания контакта с ним, используя для этого все связи своего окружения.
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