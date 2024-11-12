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Депутат Дубинский: Зеленский лихорадочно пытается наладить отношения с Трампом

Депутат Дубинский: Зеленский лихорадочно пытается наладить отношения с Трампом

Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа привела к тому, что Владимир Зеленский начал лихорадочно искать пути налаживания контакта с ним, используя для этого все связи своего окружения.

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