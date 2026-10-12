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Xau still bullish

Xau still bullish

Xau still bullish Micro Gold Futures COMEX_MINI_DL:MGC1! Formedzeus A triple bottom at 4,100 held, the 4,130 order block did its job, and last week's outside bar swept the low and closed near the high — textbook accumulation.

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