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Военное обозрение

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Три истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 ВС ВСУ сбила российская ПВО за сутки - Минобороны

Три истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 ВС ВСУ сбила российская ПВО за сутки - Минобороны

Противник сообщает о сложной ситуации под Артемовском, в районе Марьинки и Новомихайловки.

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