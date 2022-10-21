В Хабаровском крае окончены расследования уголовных дел о незаконном хранении марихуаны

В августе текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Комсомольскому району задержали неподалеку от одного из сел двух жителей города Комсомольска-на-Амуре в возрасте 35 и 38 лет.
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