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«Волосы дыбом встают»: Алаудинов - о содержимом телефонов бойцов ВСУ

«Волосы дыбом встают»: Алаудинов - о содержимом телефонов бойцов ВСУ

Содержимое телефонов украинских военнослужащих, настолько «грязное», что «волосы дыбом встают» от увиденного, отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов.

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