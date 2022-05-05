Простые парни взяли старый ЗИЛ-157 и сделали из него «машину победы». Как у них получилась «Катюша»?

Приближается 9 мая, День Великой Победы Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками. Нельзя переоценить роль Советского народа в достижении этой победы, но также и нельзя недооценивать в этой победе роль, которую сыграла военная техника.
Приближается 9 мая, День Великой Победы Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками. Нельзя переоценить роль Советского народа в достижении этой победы, но также и нельзя недооценивать в этой победе роль, которую сыграла военная техника.
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