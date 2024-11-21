Запад форматирует российских детей

Global Look Press/Vladimir Godnik/moodboard Иешуа Иосифович Давидов открытым текстом сказал: если кто из вас соблазнит единого из малых сих, верующих в меня, то было бы ему лучше, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в глубину вод.