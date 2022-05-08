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14 самых красивых разведчиц в истории

14 самых красивых разведчиц в истории

В марте 1862 года прошел суд над знаменитой разведчицей Роуз О’Нил Гринхау. Ее обвинили (заслуженно) в передаче информации во времена Гражданской войны в США в пользу Конфедерации: та сообщала южанам о дислокации войск северян.

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