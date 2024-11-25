ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Когда уходишь не по своей воле – хочется хлопнуть дверью. Семнадцатого ноября The New York Times сообщила, что уходящий президент разрешил террористической организации "Украина" пуск ракет ATACMS производства Соединенных Государств Америки по местам, даже в СГА признанным частью Российской Федерации.