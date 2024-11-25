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"Орешник" – наглядное предупреждение для Запада

"Орешник" – наглядное предупреждение для Запада

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Когда уходишь не по своей воле – хочется хлопнуть дверью. Семнадцатого ноября The New York Times сообщила, что уходящий президент разрешил террористической организации "Украина" пуск ракет ATACMS производства Соединенных Государств Америки по местам, даже в СГА признанным частью Российской Федерации.

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