ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Когда уходишь не по своей воле – хочется хлопнуть дверью. Семнадцатого ноября The New York Times сообщила, что уходящий президент разрешил террористической организации "Украина" пуск ракет ATACMS производства Соединенных Государств Америки по местам, даже в СГА признанным частью Российской Федерации.
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